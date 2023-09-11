Придется начинать сначала: оккупанты жалуются из-за успехов ВСУ в Опросном
Украинские военные продолжают удерживать свои позиции на фронте и увольнять временно оккупированные населенные пункты. Россияне уже начали беспокоиться из-за успехов нашей армии на Донетчине.
У российских пропагандистов началась паника из-за успехи украинской армии в Опросном в Донецкой области. Они уже начали жаловаться, что потеряли результаты "многомесячных усилий" на этом направлении. 24 Канал.
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Россияне думают о "плохом раскладе"
Один из российских пропагандистов отметил, что украинские войска "опять" потеснили россиян. По словам автора сообщения, украинские военные применили тактику малых групп.
Изменения на карте есть, бои перешли в Опросное,
– констатировал он.
Пропагандист также отметил, что российские источники уже сообщают о потере населённого пункта.
Россияне жалуются, что ВСУ имели успех у Опросного / Скриншот из телеграмм-каналов
"По плохому расписанию, утрачены результаты многомесячных усилий по "выковыриванию" противника на ключевом участке, непосредственно примыкающем к Донецку. Приходится все начинать сначала", - расстроился россиянин.
ВСУ имели успех в Опросном
- Украинские военные уволили часть Опросного в Донецкой области. Успехи защитников на этом участке фронта поспособствуют предстоящему продвижению. Поселок лежит в 2–3 километрах от Донецкого аэропорта. Полное освобождение населенного пункта откроет путь к этому важному объекту.
- Хотя Опросное оккупировали только 11 ноября 2022 года, оно попало в зону боевых действий еще в августе 2014-го. До начала войны поселок считали элитной окраиной Донецка с населением более 855 человек. По состоянию на август 2019 там осталось 38 человек.
- Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что увольнение Опросного свидетельствует об ослаблении обороны россиян. То есть украинские военные теперь могут прорвать любой участок фронта.