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Вторая годовщина убийства Павла Шеремета: в Генпрокуратуре назвали главные версии следствия

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Автомобиль, которым управлял Павел Шеремета, взорвался на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве 20 июля 2016
Автомобиль, которым управлял Павел Шеремета, взорвался на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве 20 июля 2016 / 5.ua

Межведомственная следственно-оперативная группа Нацполиции и СБУ отрабатывает 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве,
– отметил он.

По словам Лысенко, сейчас следствие выделяет 4 основные версии мотивов убивства. Среди них: профессиональная журналистская деятельность Шеремета, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (машина, в которой ехал Шеремета, в которой было заложено взрывное устройство, принадлежала Елене Притуле).

"К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось. Прокуратура в этом расследовании осуществляет процессуальное руководство", – добавил Лысенко.

Напомним, два года назад в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета, который последние годы жил и работал в Украине. Расследование этого умышленного убийства, которое произошло 20 июля 2016 года, длится до сих пор.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет журналисты
Источник: 24 канал
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