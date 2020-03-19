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      Выбитое стекло и угрозы ножом: в Одессе продолжают штурмовать транспорт

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      В Одессе из-за карантинных ограничений образовались огромные очереди на общественный транспорт. Одесситы блокируют движение трамваев, троллейбусов и угрожают водителям.

      "Одесгорэлектротранс" объявил о снижении лимита на количество перевезенных пассажиров. Теперь в трамваях и троллейбусах должно передвигаться до 10 человек, а не 20, как было ранее, сообщает "Думская".

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      Одесситы в большинстве отказываются соблюдать новые правила перевозки в транспорте. На остановках контролеры пересчитывают количество пассажиров, а также проверяют наличие масок.


      Контроллер пересчитывает количество пассажиров / Фото: Думская

      Утром 19 марта между пассажирами и водителем в трамвае №20 возник конфликт. Люди угрожали водителю, который отказался везти более 10 человек, ножом. Водитель трамвая вызвал полицию. А в трамвае №10 разъяренные пассажиры выбили стекло.

      На маршрутах №1 и №7 неоднократно перекрывали движение.

      Очереди на общественный транспорт в Одессе / Фото: Телеграм

      Много общественного транспорта с максимальным количеством пассажиров не останавливается на остановках.

      Смотрите видео: водитель трамвая контролирует количество пассажиров

      Транспорт с максимальным количеством пассажиров не останавливается – видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Одессы Транспорт
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