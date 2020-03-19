Выбитое стекло и угрозы ножом: в Одессе продолжают штурмовать транспорт
В Одессе из-за карантинных ограничений образовались огромные очереди на общественный транспорт. Одесситы блокируют движение трамваев, троллейбусов и угрожают водителям.
"Одесгорэлектротранс" объявил о снижении лимита на количество перевезенных пассажиров. Теперь в трамваях и троллейбусах должно передвигаться до 10 человек, а не 20, как было ранее, сообщает "Думская".
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Одесситы в большинстве отказываются соблюдать новые правила перевозки в транспорте. На остановках контролеры пересчитывают количество пассажиров, а также проверяют наличие масок.
Контроллер пересчитывает количество пассажиров / Фото: Думская
Утром 19 марта между пассажирами и водителем в трамвае №20 возник конфликт. Люди угрожали водителю, который отказался везти более 10 человек, ножом. Водитель трамвая вызвал полицию. А в трамвае №10 разъяренные пассажиры выбили стекло.
На маршрутах №1 и №7 неоднократно перекрывали движение.
Очереди на общественный транспорт в Одессе / Фото: Телеграм
Много общественного транспорта с максимальным количеством пассажиров не останавливается на остановках.
Смотрите видео: водитель трамвая контролирует количество пассажиров
Транспорт с максимальным количеством пассажиров не останавливается – видео: