Выбитое стекло и угрозы ножом: в Одессе продолжают штурмовать транспорт

В Одессе из-за карантинных ограничений образовались огромные очереди на общественный транспорт. Одесситы блокируют движение трамваев, троллейбусов и угрожают водителям.

"Одесгорэлектротранс" объявил о снижении лимита на количество перевезенных пассажиров. Теперь в трамваях и троллейбусах должно передвигаться до 10 человек, а не 20, как было ранее, сообщает "Думская".

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Одесситы в большинстве отказываются соблюдать новые правила перевозки в транспорте. На остановках контролеры пересчитывают количество пассажиров, а также проверяют наличие масок.



Контроллер пересчитывает количество пассажиров / Фото: Думская

Утром 19 марта между пассажирами и водителем в трамвае №20 возник конфликт. Люди угрожали водителю, который отказался везти более 10 человек, ножом. Водитель трамвая вызвал полицию. А в трамвае №10 разъяренные пассажиры выбили стекло.

На маршрутах №1 и №7 неоднократно перекрывали движение.

Очереди на общественный транспорт в Одессе / Фото: Телеграм

Много общественного транспорта с максимальным количеством пассажиров не останавливается на остановках.

Смотрите видео: водитель трамвая контролирует количество пассажиров

Транспорт с максимальным количеством пассажиров не останавливается – видео: