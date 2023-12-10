"Путин меняет концепцию предвыборной кампании": какими рисками для него это обернется
Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году. Он сменил концепцию предвыборной кампании.
Раньше Путину предлагали сделать акцент на "достижениях" России вне войны, но он выбрал другую стратегию, которая имеет для него определенные угрозы. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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В центре предвыборной кампании – война
Андрей Пионтковский отметил, что первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко предлагал диктатору взять в центр концепции "достижения" России, что страна-агрессор якобы "преодолела все трудности", а войну поставить на второй план. Однако Путин резко отказался от этой идеи.
Путин резко изменил эту концепцию. Всех удивило, что не было заявления о выборах на выставке достижений России. Он сделал это в максимально военной обстановке. Центральная задача – интеграция новых областей Украины (оккупация – 24 Канал). Он в центре предвыборной кампании ставит войну. Это очень рискованный шаг,
– сказал он.
Сейчас против Путина все больше настроены матери и жены мобилизованных, которые вообще считаются его главными поклонницами. Эти российские женщины поддерживают убийства украинцев, но больше не хотят, чтобы их мужчины воевали. Эти так называемые "протесты" опасны для диктатора.
"Протесты" женщин оккупантов: главное
- Жены оккупантов даже не пытаются устроить нормальные протесты, поэтому попытки показать свое недовольство такие же бестолковые, как и все остальное в России. Женщины клеят наклейки на стекла автомобилей. На изображениях используют символику захватчиков – буквы "Z" и "V" и пишут, что "зае**лись".
- По информации российских СМИ, в городе Ульяновск силовики вызывали "на разговор" не менее четырех родственниц мобилизованных. По словам одной из них, ей говорили об ответственности по статье "о дискредитации армии".
- Свою деятельность супруги российских мобилизованных координируют в телеграмм-сообществе "Путь домой". Когда на деятельность женщин Ульяновска обратили внимание соответствующие органы, фотографии автомобилей с наклейками исчезли из местного чата.
- Участница движения "Путь домой" Мария Андреева рассказала, что российское военное руководство стало интересоваться мобилизованными, чьи жены просят отпустить их домой. Этим солдатам намекают, что могут ухудшить условия их службы.