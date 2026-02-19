Поверил Путину: почему Трамп проталкивает абсурдную идею выборов в Украине
- Трамп продвигает идею выборов в Украине. Это абсолютно странная идея. Фактически Трамп поддается под влияние Путина.
- Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко раскритиковал позицию Трампа.
В СМИ неоднократно появлялась информация, что Соединенные Штаты якобы требуют от Украины провести выборы. Россия также всячески манипулирует этой темой.
Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты иногда фактически подыгрывают российскому диктатору Путину. В общем вся эта ситуация выглядит абсурдной.
Почему Трамп проталкивает идею выборов?
По словам Огрызко, похоже на то, что Трамп фактически соглашается на любые "хотелки" Путина. Он верит в то, что ему рассказывает российский диктатор. Это четко видно по теме выборов в Украине.
Американцы хотят помочь Путину и дать ему возможность снова выходить наружу и рассказывать, какой он "великий демократ"; что у него были выборы, а Украина вообще – едва ли не тоталитарное государство,
– отметил Огрызко.
Ранее издание FT сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов президента и референдума по территории еще до 15 мая. В противном случае наше государство может потерять гарантии безопасности от США. Несмотря на это, сейчас никакой конкретики относительно этих гарантий так и нет.
Выборы президент: какова позиция нашего государства
- Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина проведет выборы в условиях прекращения огня и получения гарантий безопасности. Также глава государства ответил на вопрос о выборах и гарантиях безопасности. По его словам, Штаты поднимают вопрос выборов, но не связывают их с гарантиями безопасности.
- В случае прекращения огня на подготовку к выборам потребуется от 60 – до 90 дней. Срок может быть и другим, который Украина готова согласовать с партнерами.
- Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает некорректным требовать от Украины провести выборы во время войны. По его словам, Трамп фактически требует невозможного – "провести выборы под дулом пистолета".