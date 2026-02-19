В СМИ неоднократно появлялась информация, что Соединенные Штаты якобы требуют от Украины провести выборы. Россия также всячески манипулирует этой темой.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты иногда фактически подыгрывают российскому диктатору Путину. В общем вся эта ситуация выглядит абсурдной.

Почему Трамп проталкивает идею выборов?

По словам Огрызко, похоже на то, что Трамп фактически соглашается на любые "хотелки" Путина. Он верит в то, что ему рассказывает российский диктатор. Это четко видно по теме выборов в Украине.

Американцы хотят помочь Путину и дать ему возможность снова выходить наружу и рассказывать, какой он "великий демократ"; что у него были выборы, а Украина вообще – едва ли не тоталитарное государство,

– отметил Огрызко.

Ранее издание FT сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов президента и референдума по территории еще до 15 мая. В противном случае наше государство может потерять гарантии безопасности от США. Несмотря на это, сейчас никакой конкретики относительно этих гарантий так и нет.

Выборы президент: какова позиция нашего государства