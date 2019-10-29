Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня
Если бы выборы мэра Киева проходили в октябре, действующий городской голова столицы Виталий Кличко имеет высокие шансы одержать в них победу. В частности, его поддерживают 27,1% киевлян. Также Кличко лидирует и среди тех, кто уже определился – 36,6%.
Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сразу за Кличко идет представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко – он получил 13,3% голосов. Замыкает первую тройку украинский бизнесмен Андрей Пальчевский ( в его клинике Eurolab сдавал анализы перед дебатами с Порошенко действующий гарант Заленский). За Пальчевского проголосовали бы 6,4%.
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Остальные позиции выглядят следующим образом:
- 6,4% - за бывшего главу КГГА Александра Попова,
- 6% - за экс-нарлепа Николая Томенко,
- 4,2% - за бывшего представителя "Правого сектора" и нардепа Рады VIII созыва Борислава Березу,
- % – за "свободовца" Андрея Ильенко,
- 2,4% – за представителя "Батькивщины" Владимира Бондаренко,
- 0,9% – за депутата Киевсовета Сергея Гусовского
Кроме того, за других кандидатов свои голоса отдали 1,1% респондентов, 2%опрошенных вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 3,9% – решили не участвовать в голосовании, 18,6% – не определились, за кого голосовать, а 1,4% – отказались отвечать на вопрос.
Относительно тех, кто определился (такие показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов), то здесь также лидирует Кличко – 36,6%. В то же время вторым и третьим идут Ткаченко (18%) и Пальчевский (8,6%).
Сколько набрали другие:
- 8,6% – Александр Попов,
- 8,1% – Николай Томенко,
- 5,7% – Борислав Береза,
- 4,7% – Андрей Ильенко,
- 3,2% – Владимир Бондаренко,
- 1,2% – Сергей Гусовский,
- всего 1,5% – остальные кандидаты.
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Кроме того, киевлянам задавали такие вопросы:
– "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, за которого Вы бы также отдали свой голос?",
– " А за какого или каких кандидатах вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах?",
– "А кто из этих кандидатов, по Вашему мнению, имеет самые высокие шансы стать следующим мэром Киева?".
Как ответили жители Киева, Вы можете ознакомиться в приведенной ниже табличке.
Выборы мэра Киева: рейтинг и антирейтинг претендентов
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