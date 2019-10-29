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      Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня

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      Выборы мэра Киева: по последним соцопросам лидируют Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский
      Выборы мэра Киева: по последним соцопросам лидируют Виталий Кличко, Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский / Коллаж 24 канала

      Если бы выборы мэра Киева проходили в октябре, действующий городской голова столицы Виталий Кличко имеет высокие шансы одержать в них победу. В частности, его поддерживают 27,1% киевлян. Также Кличко лидирует и среди тех, кто уже определился – 36,6%.

      Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сразу за Кличко идет представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко – он получил 13,3% голосов. Замыкает первую тройку украинский бизнесмен Андрей Пальчевский ( в его клинике Eurolab сдавал анализы перед дебатами с Порошенко действующий гарант Заленский). За Пальчевского проголосовали бы 6,4%.

      Советуем ознакомиться! Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?

      Остальные позиции выглядят следующим образом:

      • 6,4% - за бывшего главу КГГА Александра Попова,
      • 6% - за экс-нарлепа Николая Томенко,
      • 4,2% - за бывшего представителя "Правого сектора" и нардепа Рады VIII созыва Борислава Березу,
      • % – за "свободовца" Андрея Ильенко,
      • 2,4% – за представителя "Батькивщины" Владимира Бондаренко,
      • 0,9% – за депутата Киевсовета Сергея Гусовского

      Кроме того, за других кандидатов свои голоса отдали 1,1% респондентов, 2%опрошенных вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 3,9% – решили не участвовать в голосовании, 18,6% – не определились, за кого голосовать, а 1,4% – отказались отвечать на вопрос.

      Относительно тех, кто определился (такие показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов), то здесь также лидирует Кличко – 36,6%. В то же время вторым и третьим идут Ткаченко (18%) и Пальчевский (8,6%).

      Сколько набрали другие:

      • 8,6% – Александр Попов,
      • 8,1% – Николай Томенко,
      • 5,7% – Борислав Береза,
      • 4,7% – Андрей Ильенко,
      • 3,2% – Владимир Бондаренко,
      • 1,2% – Сергей Гусовский,
      • всего 1,5% – остальные кандидаты.

      Обратите внимание! Война за Киев: Шулявский мост может похоронить карьеру Кличко

      Кроме того, киевлянам задавали такие вопросы:

      – "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, за которого Вы бы также отдали свой голос?",

      – " А за какого или каких кандидатах вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах?",

      – "А кто из этих кандидатов, по Вашему мнению, имеет самые высокие шансы стать следующим мэром Киева?".

      Как ответили жители Киева, Вы можете ознакомиться в приведенной ниже табличке.

      Мер Києва, Кличко, вибори, КМІС, соціологія, опитування
      Выборы мэра Киева: рейтинг и антирейтинг претендентов

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Социологическое исследование Виталий Кличко Местные выборы 2020 Новости Киева рейтинги
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