Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня

Если бы выборы мэра Киева проходили в октябре, действующий городской голова столицы Виталий Кличко имеет высокие шансы одержать в них победу. В частности, его поддерживают 27,1% киевлян. Также Кличко лидирует и среди тех, кто уже определился – 36,6%.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сразу за Кличко идет представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко – он получил 13,3% голосов. Замыкает первую тройку украинский бизнесмен Андрей Пальчевский ( в его клинике Eurolab сдавал анализы перед дебатами с Порошенко действующий гарант Заленский). За Пальчевского проголосовали бы 6,4%.

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Остальные позиции выглядят следующим образом:

6,4% - за бывшего главу КГГА Александра Попова ,

, 6% - за экс-нарлепа Николая Томенко ,

, 4,2% - за бывшего представителя "Правого сектора" и нардепа Рады VIII созыва Борислава Березу ,

, % – за "свободовца" Андрея Ильенко ,

, 2,4% – за представителя "Батькивщины" Владимира Бондаренко ,

, 0,9% – за депутата Киевсовета Сергея Гусовского

Кроме того, за других кандидатов свои голоса отдали 1,1% респондентов, 2%опрошенных вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 3,9% – решили не участвовать в голосовании, 18,6% – не определились, за кого голосовать, а 1,4% – отказались отвечать на вопрос.

Относительно тех, кто определился (такие показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов), то здесь также лидирует Кличко – 36,6%. В то же время вторым и третьим идут Ткаченко (18%) и Пальчевский (8,6%).

Сколько набрали другие:

8,6% – Александр Попов,

8,1% – Николай Томенко,

5,7% – Борислав Береза,

4,7% – Андрей Ильенко,

3,2% – Владимир Бондаренко,

1,2% – Сергей Гусовский,

всего 1,5% – остальные кандидаты.

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Кроме того, киевлянам задавали такие вопросы:

– "Представьте, пожалуйста, что Вы можете отдать свой голос за нескольких кандидатов. Скажите, пожалуйста, за которого Вы бы также отдали свой голос?",

– " А за какого или каких кандидатах вы не голосовали бы ни при каких обстоятельствах?",

– "А кто из этих кандидатов, по Вашему мнению, имеет самые высокие шансы стать следующим мэром Киева?".

Как ответили жители Киева, Вы можете ознакомиться в приведенной ниже табличке.



Выборы мэра Киева: рейтинг и антирейтинг претендентов

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