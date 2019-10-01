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      Возможны ли выборы в Киеве 8 декабря: в "Слуге народа" объяснили ситуацию

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      Выборы в Киеве 8 декабря маловероятны, – Корниенко
      Выборы в Киеве 8 декабря маловероятны, – Корниенко / LIGA.net

      Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря на самом деле является маловероятным. В столице выборы могут состояться тогда же, когда и по всей Украине.

      Объявлять выборы в Киеве нужно будет отдельной процедурой, об этом сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

      Это интересно: Кличко сказал, из-за чего больше всего жалеет на посту мэра

      Он также добавил, что это в короткие сроки маловероятно.

      Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3 (проект Закона о городе – 24 канал), в котором дата выборов не определяется вообще,
      – сказал Корниенко.

      Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней. Поэтому парламенту необходимо до 8 октября принять решение о проведении выборов, а ЦИК немедленно объявить. При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.

      На вопрос о том, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

      По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (2143-3) как базовый, с обязательной интеграцией в него положений законопроекта номер 2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

      В парламенте сейчас зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве. Два из них инициированы народными депутатами из "Слуги народа".

      Важно: Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает " Слуга народа"

      Что в законе о столице предлагает изменить "Слуга народа"?

      • восстановление районных советов;
      • районные советы получат часть полномочий городского совета;
      • должность председателя Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;
      • Киевсовет сокращается со 120 до 84 депутатов;
      • Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;
      • Райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;
      • Председатель райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

      Отметим, правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. Сам Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Верховная Рада Законодательство Александр Корниенко Слуга народа
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