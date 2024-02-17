Под огнем из вражеских БПЛА и артиллерии: как происходит ротация защитников в Авдеевке
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
17 февраля Главнокомандующий Александр Сырский принял решение о выходе украинских сил из Авдеевки для сохранения жизни бойцов. В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, в каких условиях проходила эта ротация.
Отвод украинских воинов из Авдеевки происходил в условиях интенсивных боев.
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"Горячая" ротация из Авдеевки
Так, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады рассказывают, что почти каждое перемещение наших сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.
Так, военные поделились видео, на котором зафиксировано попадание вражеского дрона FPV по украинскому бронетранспортеру, которым эвакуировали наших воинов. Однако, как видно из кадров, даже, несмотря на российский прицельный огонь, бойцы продолжали отстреливаться от дронов противника на ходу.
Эвакуация военных в сложных условиях: видео 3-я отдельная штурмовая бригада
Разведчики удерживали "дорогу жизни"
В Главном управлении разведки рассказали, что спецназовцы приняли участие в обеспечении отхода украинских сил из Авдеевки. Так, сначала их главной задачей была оборона последней дороги из города, которую они удерживали в течение недели, нанося потери российским штрумовым подразделениям.
Когда поступил приказ об отходе из города, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовали эвакуационный коридор.
В ГУР отмечают, что спецназовцы сейчас и в дальнейшем удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага.
Оборона Авдеевки и выход из города: последние новости
- В течение нескольких месяцев враг сконцентрировал основные силы на Авдеевском направлении. Любой ценой он стремился окружить город. Наши защитники длительное время мужественно держали оборону, нанося противнику огромные потери.
- Потерь таких масштабов, которые понесла Россия именно здесь, она еще не потерпевала нигде.
- Впрочем, Кремлю обычно плевать на жизнь своих солдат. Он подтягивал к Авдеевке все больше резервов. В феврале 2024 года россияне сумели обойти украинские позиции и выйти им в тыл на юге города, продолжая давление с других направлений.
- Примерно за неделю до завершения обороны города Украина впервые за два года вывела из него некоторые подразделения 110 ОМБр и отправила мощное подкрепление в виде 3-й отдельной штурмовой бригады. Как впоследствии выяснилось, такое решение приняли, чтобы свежие силы могли обеспечить выход подразделений из Авдеевки.
- Так, в последние дни обороны города соотношение сил составляло один к семи. На захват Авдеевки Россия бросила 15 тысяч солдат.
- В ночь на 17 февраля Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о решении вывести личный состав из Авдеевки. Воины переходят на оборону на более выгодных рубежах.
- Кроме того, стало известно, что во время одного из выходов несколько наших бойцов попали в плен.