Выпечка с "сюрпризом": японка создает хлеб с удивительными рисунками

Японская художница Ран решила создать истинное искусство на кухне. Женщина начала выпекать хлеб с невероятными рисунками.

Живет талантливая художница в китайском городе Сидзуока. На создание первой оригинальной выпечки Ран вдохновил сын, который нарисовал ярких зверушек. С того времени художница печет ребенку хлеб по мотивам его рисунков. В основном, внутрь продукта "попадают" звери, персонажи мультфильмов, ягоды и фрукты.

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Извне хлеб напоминает обычную выпечку. Однако при разрезе на корке виднеется яркий рисунок, который поразит каждого человека.

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 21 Тра 2018 р. о 4:57 PDT

По словам талантливого кулинара, перед выпечкой она хорошо продумывает технологию. К тесту Ран добавляет природные красители – сок свеклы, шпината, куркумы, моркови и тому подобное. Разноцветное тесто художница составляет так, чтобы в результате образовался нужный рисунок. Обычно женщина выпекает батон с "сюрпризами", но иногда делает хлеб привычной формы.

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 4 Чер 2018 р. о 6:43 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 28 Тра 2018 р. о 7:26 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 13 Тра 2018 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 8 Тра 2018 р. о 5:52 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 28 Кві 2018 р. о 6:37 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 31 Бер 2018 р. о 7:34 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 27 Бер 2018 р. о 3:48 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 17 Бер 2018 р. о 1:29 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 2 Бер 2018 р. о 1:37 PST