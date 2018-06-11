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Выпечка с "сюрпризом": японка создает хлеб с удивительными рисунками

67 Читати новину українською
Японка создает хлеб с удивительными рисунками
Японка создает хлеб с удивительными рисунками / Фото из соцсетей

Японская художница Ран решила создать истинное искусство на кухне. Женщина начала выпекать хлеб с невероятными рисунками.

Живет талантливая художница в китайском городе Сидзуока. На создание первой оригинальной выпечки Ран вдохновил сын, который нарисовал ярких зверушек. С того времени художница печет ребенку хлеб по мотивам его рисунков. В основном, внутрь продукта "попадают" звери, персонажи мультфильмов, ягоды и фрукты.

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Извне хлеб напоминает обычную выпечку. Однако при разрезе на корке виднеется яркий рисунок, который поразит каждого человека.

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

По словам талантливого кулинара, перед выпечкой она хорошо продумывает технологию. К тесту Ран добавляет природные красители – сок свеклы, шпината, куркумы, моркови и тому подобное. Разноцветное тесто художница составляет так, чтобы в результате образовался нужный рисунок. Обычно женщина выпекает батон с "сюрпризами", но иногда делает хлеб привычной формы.

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

Теги: LifeStyle Япония Исскусство Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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