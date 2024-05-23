Мотивационные выплаты и льготы для военнослужащих: что предусматривает новый закон

Согласно новому Закону о мобилизации, для военнослужащих предусмотрен ряд поощрений, которые направлены на поддержку и мотивацию защитников страны. Эти меры включают как финансовые выплаты, так и социальные льготы, улучшающие условия службы.

В материале 24 Канала говорится, что одним из ключевых нововведений является денежное вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику, которая варьируется от 11 680 до 876 000 гривен, в зависимости от вида техники. Кроме того, за такие достижения предусмотрен дополнительный отпуск до 15 дней в год.

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Новые поощрения для новобранцев

Для граждан, которые подписали контракт на военную службу, предусмотрено право в течение трех месяцев получить сертификат на покупку транспортного средства на сумму 150 000 гривен.

Граждане, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, получают отсрочку на два месяца для решения необходимых вопросов, что дает возможность новобранцам подготовиться к службе и решить все личные дела перед отправкой.

Военные, которые заключили контракт, также имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту по программе еОселя. Кроме этого, предусмотрено дополнительную выплату 100 000 гривен после первого года службы и еще 100 000 гривен после второго года службы.

Льготы для тех, кто служит

Во время службы военнослужащим и их супругам и супругам не будут начисляться штрафные санкции и пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами. Однако это не касается кредитных договоров на покупку недвижимости или автомобилей.

Для военных предусмотрен ежегодный отпуск, основная часть которого должна длиться не менее 15 календарных дней, при условии одновременного отсутствия не более 30% личного состава.

Особые льготы предусмотрены для военнослужащих, освобожденных из плена. В случае желания продолжить службу, они имеют право на отпуск в течение 90 дней без разделения на части с сохранением денежного обеспечения.

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