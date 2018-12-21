Выпуск новостей за 10:00: Отставка главы Пентагона. ДТП с автобусом в Киевской области

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 10:00 – глава Пентагона Джеймс Мэттис покидает свой пост из-за "разногласий с президентом США" по, в частности, выводу американских войск из Сирии. Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами, восемь человек получили травмы. По предварительной информации. водитель из-за гололеда не справился с управлением.

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