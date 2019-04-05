Выпуск новостей за 10:00: Президентские дебаты. Корабли НАТО в Черном море

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 10:00 – 74% украинцев считают, что кандидаты в президенты должны принимать участие в дебатах. Корабли НАТО готовятся к военным учениям с украинским морским флотом.

Также в выпуске: За прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение. Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов. Родственники жертв катастрофы MH17 считают Россию виновной.

Источник: 24 канал