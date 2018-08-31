Выпуск новостей за 10:00: Самоубийство подростков в Днепре. Стрельба в школе Сан-Франциско

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 10:00 – в Днепре молодые парень и девушка прыгнули из окна апартаментов ТРЦ, вокруг тел нашли рассыпаны лепестки роз. Предполагают, что это может быть связано с интернет-играми. Девочка в школе попала в больницу из-за выстрела, который совершил 14-летний ученик в одной из школ Сан-Франциско, США.

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