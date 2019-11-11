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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
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      Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП на Киевщине. Пожары в Австралии

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 10:00 – на Киевщине в аварии погибли двое детей и еще двое взрослых. В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде на восточном побережье Австралии не утихают лесные пожары. В этих двух штатах объявлено чрезвычайное положение.

      Также в выпуске:

      Четверо военных получили минно-взрывные травмы в результате обстрела со стороны боевиков.

      Наркотическую зависимость взялись лечить с помощью импланта.

      Политический кризис в Боливии.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 11 ноября: кое-где – дожди, будет прохладно
      сегодня
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      Теги: Австралия Аварии и ДТП Новости Киева Выпуск новостей Пожар
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