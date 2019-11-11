Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП на Киевщине. Пожары в Австралии

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 10:00 – на Киевщине в аварии погибли двое детей и еще двое взрослых. В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде на восточном побережье Австралии не утихают лесные пожары. В этих двух штатах объявлено чрезвычайное положение.

Также в выпуске: Четверо военных получили минно-взрывные травмы в результате обстрела со стороны боевиков. Наркотическую зависимость взялись лечить с помощью импланта. Политический кризис в Боливии.