Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Начало работы Антикорсуда

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 10:00 – в масштабном ДТП на Львовщине столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых. Водитель микроавтобуса погиб. Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд. Его создание давно требовали активисты, так как из-за отсутствия реформы правосудия не выносятся приговоры топ-коррупционерам.

Также в выпуске: В селе Малинск, на Ровненщине, 60 представителей ПЦУ и УПЦ МП подрались за храм. Учительница львовской школы попала в десятку лучших педагогов Украины. В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+" Дмитрия Вовка. РФ закрепила свое членство в Совете Европы: долгожданные взносы, которыми Москва шантажировала Страсбург, теперь оплачены.

Источник: 24 канал