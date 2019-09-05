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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 10:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Начало работы Антикорсуда

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 10:00 – в масштабном ДТП на Львовщине столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых. Водитель микроавтобуса погиб. Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд. Его создание давно требовали активисты, так как из-за отсутствия реформы правосудия не выносятся приговоры топ-коррупционерам.

      Также в выпуске:

      В селе Малинск, на Ровненщине, 60 представителей ПЦУ и УПЦ МП подрались за храм.

      Учительница львовской школы попала в десятку лучших педагогов Украины.

      В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+" Дмитрия Вовка.

      РФ закрепила свое членство в Совете Европы: долгожданные взносы, которыми Москва шантажировала Страсбург, теперь оплачены.

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      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Аварии и ДТП Выпуск новостей Новости Львова
      Источник: 24 канал
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