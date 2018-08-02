Выпуск новостей за 10:00: Столкновения в Конго. ДТП с нетрезвой следователем полиции
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 10:00 – в республике Конго, что в центре Африки, местные повстанцы напали на миротворческую миссию ООН, где служат украинские военные. В Одессе нетрезвая следователь полиции въехала в припаркованную машину. А когда проходила тест на содержание алкоголя в крови – еще и демонстративно на камеру показала нижнее белье.
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Источник: 24 канал
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