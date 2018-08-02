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ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 10:00: Столкновения в Конго. ДТП с нетрезвой следователем полиции

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 10:00 – в республике Конго, что в центре Африки, местные повстанцы напали на миротворческую миссию ООН, где служат украинские военные. В Одессе нетрезвая следователь полиции въехала в припаркованную машину. А когда проходила тест на содержание алкоголя в крови – еще и демонстративно на камеру показала нижнее белье.

Также в выпуске:

Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро военных ранены, один боец исчез.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк самолетом доставили в Киев в ожоговый центр.

В Харькове установили мировой воздушный рекорд.

Теги: Миротворческий контингент Конго Новости Одессы Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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