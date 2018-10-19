Выпуск новостей за 10:00: Запрет смартфонов для учащихся. Балуха доставили в Керченскую колонию

В выпуске новостей за 19 октября состоянием на 10:00 – школы без гаджетов – такую идею решили поддержать немцы вслед за французами. Ведь считают, что гаджеты вредят развитию детей. Чтобы проверить, действительно ли это так, некоторые украинские школы решили провести эксперимент. Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию.

Также в выпуске: Короткая политическая память: почему украинцы так быстро забывают промахи политиков. В Украину надвигается похолодание. Украинская сборная на юношеский олимпийских играх завоевала 23 медали.