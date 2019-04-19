14:30
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Дебаты Порошенко с Зеленским. План Манафорта

      Выпуск новостей 66 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 12:00 – из-за дебатов Петра Порошенко с Владимиром Зеленским правоохранители в столице переходят в усиленный режим несения службы, а дороги – перекрыли. Автономный Донбасс во главе с Виктором Януковичем – такой план предлагал Пол Манафорт для урегулирования ситуации в Украине.

      Также в выпуске:

      Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочеленджами, но не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.

      ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников.

      Дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня
      49626
      Теги: Выпуск новостей Пол Манафорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 12:07 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      4385
      Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      сегодня , 12:01 Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      Блог Медіа 478
      Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"
      сегодня , 10:34 Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"
      Ірина Шиба 297
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня , 10:33 Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      49626
      Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром
      сегодня , 10:02 Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром
      Наталя Сколоздра 818
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 16:00: Кандидаты в президенты проголосовали. Выборы в России
       31 марта , 16:42
      Выпуск новостей за 17:00: Судьба пропавших работников. Еще одна отставка в правительстве
       9 августа 2017 , 17:58
      Выпуск новостей за 12:00 Блокировка дорог "евробляхерами". Кадровые изменения в "Оппоблоке"
       20 ноября 2018 , 13:36
      Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта
       29 марта , 09:32
      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Вспышка кори в США
       11 апреля , 10:02
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук