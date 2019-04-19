Выпуск новостей за 12:00: Дебаты Порошенко с Зеленским. План Манафорта
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 12:00 – из-за дебатов Петра Порошенко с Владимиром Зеленским правоохранители в столице переходят в усиленный режим несения службы, а дороги – перекрыли. Автономный Донбасс во главе с Виктором Януковичем – такой план предлагал Пол Манафорт для урегулирования ситуации в Украине.
Также в выпуске:
Пока в течение избирательной кампании Зеленский и Порошенко обменивались видеочеленджами, но не могли найти общий язык относительно дебатов, в мире активно обсуждали наши выборы.
ТГК не договорилась о прекращении огня на период праздников.
Дебаты на Общественном, которые соответствуют украинскому законодательству, отложили на час позже.
Источник: 24 канал
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