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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: ДТП с пьяным полицейским. Панихида по жертвам Иловайска

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 12:00 – около полуночи 25-летний сотрудник полиции спровоцировал ДТП, из-за которого погибли двое подростков, 18 и 19 лет. На Михайловской площади начались мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС. В рамках мероприятий состоится открытие обновленной "Стены памяти воинам, которые погибли на востоке Украины".

Также в выпуске:

ФСБ проводит обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.

Обстрелы из танков и гранатометов – так прошла первая ночь тишины на Донбассе, хотя с полуночи там должно было заработать очередное "школьное перемирие".

Четвертая годовщина Иловайской трагедии.

Теги: Полиция Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей Иловайская трагедия
Источник: 24 канал
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