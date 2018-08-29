Выпуск новостей за 12:00: ДТП с пьяным полицейским. Панихида по жертвам Иловайска

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 12:00 – около полуночи 25-летний сотрудник полиции спровоцировал ДТП, из-за которого погибли двое подростков, 18 и 19 лет. На Михайловской площади начались мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС. В рамках мероприятий состоится открытие обновленной "Стены памяти воинам, которые погибли на востоке Украины".

Также в выпуске: ФСБ проводит обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко. Обстрелы из танков и гранатометов – так прошла первая ночь тишины на Донбассе, хотя с полуночи там должно было заработать очередное "школьное перемирие". Четвертая годовщина Иловайской трагедии.