Выпуск новостей за 12:00: Масштабное ДТП в Одесской области. Турция готовит военную операцию
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 12:00 – в 4 часа утра на трассе Киев-Одесса в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись автобус и грузовик. В результате водитель транспорта погиб, а семеро его пассажиров с травмами доставили в больницу. Турция готовит новую военную операцию в Сирии. Страна планирует освободить сирийские территории от тех, кого считает террористами.
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Источник: 24 канал
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