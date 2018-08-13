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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Масштабное ДТП в Одесской области. Турция готовит военную операцию

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 12:00 – в 4 часа утра на трассе Киев-Одесса в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись автобус и грузовик. В результате водитель транспорта погиб, а семеро его пассажиров с травмами доставили в больницу. Турция готовит новую военную операцию в Сирии. Страна планирует освободить сирийские территории от тех, кого считает террористами.

Также в выпуске:

Свидетели утверждают, что подозреваемый в нападении на Гандзюк в день преступления находился на отдыхе.

Путин может встретиться с Трампом даже несмотря на санкции.

В Румынии уже третий день продолжаются антиправительственные протесты.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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