Выпуск новостей за 12:00: Нападение на активистов в Одессе. Прощание с Олешко

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 12:00 – на автомобиль, в котором ехали представители Движения новых сил Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик. Активисты успели из машины выбежать и остались живы. В Бердянске в эти минуты прощаются с убитым ветераном АТО Виталием Олешко с позывным "Сармат". Сами похороны запланированы на 3 часа дня.

Также в выпуске: Электростанции, которые на днях перешли в собственность Киева, закупили газ у частной фирмы. Екатерине Гандзюк по ее просьбе предоставили государственную охрану. В Одессе нетрезвая следователь въехала в припаркованную машину, а потом еще и демонстративно показала нижнее белье.