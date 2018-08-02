Выпуск новостей за 12:00: Нападение на активистов в Одессе. Прощание с Олешко
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 12:00 – на автомобиль, в котором ехали представители Движения новых сил Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик. Активисты успели из машины выбежать и остались живы. В Бердянске в эти минуты прощаются с убитым ветераном АТО Виталием Олешко с позывным "Сармат". Сами похороны запланированы на 3 часа дня.
Также в выпуске:
Электростанции, которые на днях перешли в собственность Киева, закупили газ у частной фирмы.
Екатерине Гандзюк по ее просьбе предоставили государственную охрану.
В Одессе нетрезвая следователь въехала в припаркованную машину, а потом еще и демонстративно показала нижнее белье.
Источник: 24 канал
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