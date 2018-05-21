Выпуск новостей за 12:00 Военный бросил гранату в толпу. Нападение на Ананьева
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату, в результате 9 человек получили травмы различной степени тяжести. На днях в спальном районе столицы, в вечернее время, напали на ветерана-десантника Валерия Ананьева. Сейчас сам Валерий уже в порядке.
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Источник: 24 Канал
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