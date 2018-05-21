Выпуск новостей за 12:00 Военный бросил гранату в толпу. Нападение на Ананьева

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату, в результате 9 человек получили травмы различной степени тяжести. На днях в спальном районе столицы, в вечернее время, напали на ветерана-десантника Валерия Ананьева. Сейчас сам Валерий уже в порядке.

Также в выпуске: В США мужчина на автомобиле въехал в ресторан, два человека погибли, среди них – дочь водителя. На Киевщине не разминулись два одинаковых микроавтобуса "Рено Канго", из-за ДТП образовалась пробка на дороге. Украинские диверсанты взорвали мост через железнодорожные пути возле села Ивановка Луганской области, который соединял оккупированный Луганск и Красный Луч.