Выпуск новостей за 13:00: Подожженный храм в Киеве. Двойное ДТП
Выпуск новостей 13:56, 11 марта 85 Читати новину українською
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 13:00 – в Киеве подожгли храм Московского патриархата. Нацгвардейца, который бежал помочь сбитому пешеходу, сбила машина.
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Источник: 24 Канал
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