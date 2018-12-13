Выпуск новостей за 14:00: Кандидаты на пост главы объединенной церкви. Авария на Львовщине

В выпуске новостей за 13 декабря по состоянию на 14:00 – в Киеве проходит Архиерейский собор УПЦ МЦ, на котором духовенство Киевского патриархата выбрает своего кандидата на пост главы Единой поместной церкви в Украине. Из-за гололеда на Львовщине военный КрАЗ влетел в микроавтобус, пострадали семь человек. Известно, что трое из них – дети и подростки.

Также в выпуске: Российские спецслужбы готовят провокации накануне проведения Объединительного собора. Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты. Евродепутаты высказались против строительства газопровода "Северный поток-2"