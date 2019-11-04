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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 14:00: Смертельная авария в Киеве. Спасение мужчин с моря в Одессе

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве легковушка Audi на еврономере выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW. В Одессе возле пляжа Ланжерон неравнодушные спасли двух нетрезвых пловцов. Сначала одного мужчину заметили люди, которые проходили рядом. Он пытался выплыть на берег самостоятельно, но из-за штормовых волн ему это не удалось.

      Также в выпуске:

      Один военный ранен на передовой.

      15-летней девушке, которую во Львове травмировали испуганные лошади, сделали сложную операцию.

      В Одесской области в лесополосе мертвой нашли 14-летнюю девушку.

      blog_ava
      4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      7271
      Теги: Новости Одессы Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
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