Выпуск новостей за 14:00: Смертельная авария в Киеве. Спасение мужчин с моря в Одессе

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве легковушка Audi на еврономере выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW. В Одессе возле пляжа Ланжерон неравнодушные спасли двух нетрезвых пловцов. Сначала одного мужчину заметили люди, которые проходили рядом. Он пытался выплыть на берег самостоятельно, но из-за штормовых волн ему это не удалось.

Также в выпуске: Один военный ранен на передовой. 15-летней девушке, которую во Львове травмировали испуганные лошади, сделали сложную операцию. В Одесской области в лесополосе мертвой нашли 14-летнюю девушку.