Выпуск новостей за 14:00: Смертельная авария в Киеве. Спасение мужчин с моря в Одессе
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве легковушка Audi на еврономере выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW. В Одессе возле пляжа Ланжерон неравнодушные спасли двух нетрезвых пловцов. Сначала одного мужчину заметили люди, которые проходили рядом. Он пытался выплыть на берег самостоятельно, но из-за штормовых волн ему это не удалось.
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