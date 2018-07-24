Выпуск новостей за 14:00: Жуткое ДТП в Киеве. Прорыв дамбы в Лаосе

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 14:00 – возле метро "Дорогожичи" в Киеве два автомобиля столкнулись и сбили четырех человек, которые стояли на тротуаре. Под колесами погиб пожилой мужчина, еще трое людей – сейчас в больнице. В Лаосе прорвало гидро-электрическую дамбу. В результате аварии сотни пропавших без вести и по меньшей мере 6 тысяч человек потеряли свои дома.

Также в выпуске: КНДР начала демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса. Масштабные лесные пожары в Греции: уже десятки погибших и больше сотни пострадавших. В Одессу прибыли корабли НАТО, которые проведут совместные учения с кораблями МВД Украины.