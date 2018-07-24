15:44
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Выпуск новостей за 14:00: Жуткое ДТП в Киеве. Прорыв дамбы в Лаосе

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 14:00 – возле метро "Дорогожичи" в Киеве два автомобиля столкнулись и сбили четырех человек, которые стояли на тротуаре. Под колесами погиб пожилой мужчина, еще трое людей – сейчас в больнице. В Лаосе прорвало гидро-электрическую дамбу. В результате аварии сотни пропавших без вести и по меньшей мере 6 тысяч человек потеряли свои дома.

Также в выпуске:

КНДР начала демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса.

Масштабные лесные пожары в Греции: уже десятки погибших и больше сотни пострадавших.

В Одессу прибыли корабли НАТО, которые проведут совместные учения с кораблями МВД Украины.

Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 376
Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
сегодня, 14:15 Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
1335
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
сегодня, 13:11 Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
561
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
сегодня, 13:47 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
129
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук