Выпуск новостей за 14:00: Жуткое ДТП в Киеве. Прорыв дамбы в Лаосе
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 14:00 – возле метро "Дорогожичи" в Киеве два автомобиля столкнулись и сбили четырех человек, которые стояли на тротуаре. Под колесами погиб пожилой мужчина, еще трое людей – сейчас в больнице. В Лаосе прорвало гидро-электрическую дамбу. В результате аварии сотни пропавших без вести и по меньшей мере 6 тысяч человек потеряли свои дома.
Также в выпуске:
КНДР начала демонтаж объектов на площадке ракетно-космического комплекса.
Масштабные лесные пожары в Греции: уже десятки погибших и больше сотни пострадавших.
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Источник: 24 канал
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