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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 15:00: ДТП в Киеве. Афера с "евробляхерами" в Харькове

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 15:00 – ночью в Киеве на Столичном шоссе в ДТП сгорела женщина. Внедорожник BMW на огромной скорости протаранил Ланос, в котором она ехала. В Харькове мошенники выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни владельцев "евроблях". За псевдорастаможку они заплатили минимум по тысяче долларов, а некоторые отдали даже ключи от автомобилей.

      Также в виупксу:

      В учебном центре "Десна" на Черниговщине, военные испытали новый радиокомплекс.

      За первую неделю после вступления в силу закона Украины о валюте, который позволяет обменные операции с валютой онлайн, украинцы приобрели около 19 миллионов долларов.

      Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

      blog_ava
      Смертельное ДТП произошло в Киеве: женщина сгорела заживо, а водитель BMW скрылся
      сегодня
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      Теги: Новости Харькова Авто на еврономерах Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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