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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. ДТП на Киевщине

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 15:00 – на передовой за прошедшие сутки ранение получил военный. Сейчас его состояние удовлетворительное – говорят в Минобороны. В целом боевики 12 раз обстреляли наши позиции. Вблизи Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai слетел с дороги и оказался в реке Буча. Мужчина смог спастись сам и вытащить на берег ребенка.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
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