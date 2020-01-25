Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. ДТП на Киевщине

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 15:00 – на передовой за прошедшие сутки ранение получил военный. Сейчас его состояние удовлетворительное – говорят в Минобороны. В целом боевики 12 раз обстреляли наши позиции. Вблизи Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai слетел с дороги и оказался в реке Буча. Мужчина смог спастись сам и вытащить на берег ребенка.

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