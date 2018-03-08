Выпуск новостей за 15:00: Жуткое ДТП в Перу. Украина – надежный партнер для Европы
Выпуск новостей 15:37, 8 марта 57 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Перу пассажирский автобус упал с высоты 120 метров. Десять человек погибли, не менее 20 получили ранения. "Газпрому" не удалось выставить Украину и НАК "Нафтогаз" как ненадежных партнеров для Европы.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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