Выпуск новостей за 15:00: Жуткое ДТП в Перу. Украина – надежный партнер для Европы

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Перу пассажирский автобус упал с высоты 120 метров. Десять человек погибли, не менее 20 получили ранения. "Газпрому" не удалось выставить Украину и НАК "Нафтогаз" как ненадежных партнеров для Европы.

Также в выпуске: Общественные активисты предлагают называть женщин по профессиям. Сегодня, 8 марта, в столице Украины марш феминистически настроенных женщин. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, сейчас находятся в коме.