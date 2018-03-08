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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 15:00: Жуткое ДТП в Перу. Украина – надежный партнер для Европы

Выпуск новостей 15:37, 8 марта 57 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Перу пассажирский автобус упал с высоты 120 метров. Десять человек погибли, не менее 20 получили ранения. "Газпрому" не удалось выставить Украину и НАК "Нафтогаз" как ненадежных партнеров для Европы.

Также в выпуске:

Общественные активисты предлагают называть женщин по профессиям.

Сегодня, 8 марта, в столице Украины марш феминистически настроенных женщин.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, сейчас находятся в коме.

Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей Нафтогаз Газовый конфликт Новости Киева Газпром Перу
Источник: 24 Канал
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Новости за 8 марта
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