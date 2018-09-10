Выпуск новостей за 16:00: Подробности ДТП в Одессе. Подорожание газа
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 16:00 – прокуратура требует для виновника ДТП арест без права на залог. Гройсман обещает, что газ не подорожает более чем на четверть. В то же время МВФ предлагает повысить стоимость голубого топлива на целых 40%.
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Источник: 24 канал
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