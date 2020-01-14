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      Выпуск новостей за 16:00: Пожар на Донбассе. Побег львенка из зоопарка

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 16:00 – в Донецкой области сгорел волонтерский пункт парамедиков "Ангелы Тайры", который находился в районе Широкино. Огонь уничтожил все медикаменты и оборудование, частично еще и личные вещи. Ожоги получил один из волонтеров. В Харькове львенок сбежал из контактного зоопарка. Заведение расположено в помещении местного торгового центра.

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      Теги: Мир животных Выпуск новостей Новости Харькова Пожар Новости Донецка
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