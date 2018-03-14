Выпуск новостей за 16:00: Заседание комитета по нацбезопасности. День добровольца
Выпуск новостей 17:15, сегодня 45 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 16:00 – в Комитете национальной безопасности и обороны в среду, 14 марта, рассматривают новый законопроект, который должен привести систему нацбезопасности Украины к стандартам НАТО. 14 марта, отмечается День украинского добровольца, по этому случаю Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook слова благодарности воинам-добровольцам.
Также в выпуске:
Известный британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта.
Политики хотят иметь аудитора НАБУ, с которым можно договориться, — Чумак.
Источник: 24 Канал
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