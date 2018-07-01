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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 17:00: Наезд на ребенка на Ровенщине. Акция в поддержку Сенцова

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 17:00 – в городе Сарны Ровенской области пьяный водитель прямо на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Акция в поддержку Олега Сенцова собрала на Майдане Независимости более сотни человек, к ней присоединились ряд общественных организаций, политические деятели, политики и неравнодушные киевляне.

Также в выпуске:

В аэропорту "Киев" застряли тысячи украинских туристов.

На Прикарпатье загорелся поезд с пассажирами.

Канада празднует свой 151-й день рождения, по всей стране веселье, парады и концерты.

Теги: Выпуск новостей Новости Киева Олег Сенцов Аварии и ДТП Ровно
Источник: 24 канал
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