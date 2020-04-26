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      Выпуск новостей за 17:00: Протесты фермеров в Херсоне. Взрыв в отделении банка в Броварах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 17:00 – более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста. Митингующие выступают против закрытия рынков, ведь от этого теряют свой заработок. В Броварах неизвестные взорвали отделение банка. Здание получило серьезные повреждения.

      Также в выпуске:

      Вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице на Харьковщине.

      Руководство киевского метрополитена опровергло информацию об открытии метро в конце мая.

      26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.

      В Германии состоялись демонстрации против карантина.

       

      Теги: Выпуск новостей
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