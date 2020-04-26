Выпуск новостей за 17:00: Протесты фермеров в Херсоне. Взрыв в отделении банка в Броварах
В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 17:00 – более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста. Митингующие выступают против закрытия рынков, ведь от этого теряют свой заработок. В Броварах неизвестные взорвали отделение банка. Здание получило серьезные повреждения.
Также в выпуске:
Вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице на Харьковщине.
Руководство киевского метрополитена опровергло информацию об открытии метро в конце мая.
26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.
В Германии состоялись демонстрации против карантина.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 12:42 Несмотря на карантин в Харькове работал ресторан: полиция уже открыла производство
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
Предложения партнеров