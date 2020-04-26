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      Випуск новин за 17:00: Протести фермерів у Херсоні. Вибух у відділенні банку в Броварах

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 квітня станом на 17:00 – понад 300 фермерів Херсонщини вийшли на акцію протесту. Мітингарі виступають проти закриття ринків, адже від цього втрачають свій заробіток. У Броварах невідомі підірвали відділення банку. Будівля отримала серйозні пошкодження.

      Також у випуску:

      Спалах коронавірусу зафіксували у психлікарні на Харківщині.

      Керівництво київського метрополітену спростувало інформацію про відкриття метро в кінці травня.

      26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

      У Німеччині відбулися демонстрації проти карантину.

       

      Теги: Випуск новин
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