Выпуск новостей за 17: 00: блокировка КПП в страны ЕС. Ухудшение погоды в Украине
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 17:00 – владельцы автомобилей на еврономерах блокируют четыре пункта пропуска через государственную границу стран ЕС, протестуя против нового закона о растаможке авто. Гололедица и мокрый снег по всей территории Украины, синоптики предупреждают о близких сильных морозах и метелях.
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Российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь.
Вступили в силу новые законы касательно автомобилей на европейских номерах: теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки.
В Сирии обстреляли город Алеппо снарядами с содержанием хлорного газа. 107 человек погибли, среди которых и дети.
Источник: 24 канал
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