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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 18:00: Аферы с билетами на дебаты. Проверка заявлений команды Зеленского

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 18:00 – особо предприимчивые украинцы решили заработать на дебатах. Они продают входные билеты, которые кандидаты распространяли бесплатно. На сайте объявлений цены колеблются от 250 до 1000 гривен. Эксперты проекта Vox Check проверили заявления членов команды Зеленского на правду, ложь и манипуляции.

      Также в выпуске:

      Команда Владимира Зеленского: кто в неё входит и что о них известно.

      Как на НСК "Олимпийский" готовятся к дебатам между кандидатами в президенты.

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      Теги: Владимир Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко Выпуск новостей
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