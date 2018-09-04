Выпуск новостей за 18:00: Химвыброс в оккупированном Крыму. Олег Сенцов голодает уже 114 дней

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 18:00 – в результате экологической катастрофы в оккупированном Крыму люди жалуются на резкое ухудшение состояния здоровья. А все из-за выбросов на заводе "Титан". Повышенный уровень серной кислоты в воздухе зафиксировали даже украинские пограничники на админгранице с Крымом. Олег Сенцов голодает уже 114-й день, похудев до 72 килограммов

Также в выпуске: Комментарий постоянного представителя президента в оккупированном Крыму Бориса Бабина о ситуации с химвыбросом в Армянске. На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова. Как прошел первый сессионный день в Верховной Раде после каникул. В парламенте обнародовали изменения в Конституцию, предложенные президентом Петром Порошенко.