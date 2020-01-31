Выпуск новостей за 19:00: Дезинформация в СМИ. Открытие моста

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 19:00 – накануне Минкульт представил законопроект "О дезинформации", который призван отделить журналистов от пропагандистов и наказывать за фейки. Он направлен на фактический контроль СМИ на период российской агрессии. Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют в 2020 году. Его строительство длится почти 30 лет.

Также в выпуске: Великобритания официально выходит из состава Евросоюза.