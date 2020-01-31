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      Выпуск новостей за 19:00: Дезинформация в СМИ. Открытие моста

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 19:00 – накануне Минкульт представил законопроект "О дезинформации", который призван отделить журналистов от пропагандистов и наказывать за фейки. Он направлен на фактический контроль СМИ на период российской агрессии. Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют в 2020 году. Его строительство длится почти 30 лет.

      Также в выпуске:

      Великобритания официально выходит из состава Евросоюза.

       

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Pro новости СМИ Медиа
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