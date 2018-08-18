Выпуск новостей за 19:00: ДТП в Польше. Реконструкция Шулявского моста

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 19:00 – украинский автобус в Польше попал в смертельное ДТП. Трое человек погибли, 37 – получили травмы. Сейчас они в больнице, с ними работают украинские консулы. Из-за реконструкции Шулявского моста в Киеве там на год ограничат движение транспорта.

Также в выпуске: Чего ждать Украине от встречи Меркель и Путина. СБУ на Донбассе нашла тайник с боеприпасами. Олег Сенцов теряет надежду на освобождение. Львов приходит в себя после непогоды, синоптики обещают грозы снова.