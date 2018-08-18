Выпуск новостей за 19:00: ДТП в Польше. Реконструкция Шулявского моста
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 19:00 – украинский автобус в Польше попал в смертельное ДТП. Трое человек погибли, 37 – получили травмы. Сейчас они в больнице, с ними работают украинские консулы. Из-за реконструкции Шулявского моста в Киеве там на год ограничат движение транспорта.
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Источник: 24 канал
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