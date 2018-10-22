Выпуск новостей за 19:00: Компенсация пострадавшим в Керчи. Взятие под стражу Нагорного

В выпуске за 22 октября по состоянию на 19:00 – никаких компенсаций родственникам погибших в Керчи Киев предоставить не додумался, хоть так бы и соболезнования выразили и показали, что заботиться о своих гражданах не перестаем, не смотря на оккупанта. Возможно, крымчане неинтересны нашей власти, ведь они не будут голосовать на грядущих выборах. Суд взял под стражу продюсера Тимофея Нагорного

Также в выпуске: Из-за массового убийства в колледже оккупированной Керчи – в Киеве собираются проверить эффективность видеонаблюдения в столичных учебных заведениях. Пользование в Украине нерастаможенным авто на иностранной регистрации абсолютно законное – именно такими заголовками пестрят сегодня электронные СМИ и автомобильные форумы, ссылаясь на свежий вердикт Верховного Суда.