Выпуск новостей за 19:00: Погром отделения Ощадбанка в Киеве. Неофициальная страница Порошенко

Выпуск новостей за 19:00: Погром отделения Ощадбанка в Киеве. Неофициальная страница ПорошенкоВыпуск новостей 14 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 19:00 – битое стекло, копоть на потолке, сожжены документы – так после погрома выглядит одно из отделений Сбербанка в Киеве. Туда забросили коктейль Молотова, очевидцы говорят, что нападавших было двое. Журналисты нашли якобы персональную страницу Петра Порошенко в Facebook, зарегистрирован он там под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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