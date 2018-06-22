Выпуск новостей за 19:00: Погром отделения Ощадбанка в Киеве. Неофициальная страница Порошенко

В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 19:00 – битое стекло, копоть на потолке, сожжены документы – так после погрома выглядит одно из отделений Сбербанка в Киеве. Туда забросили коктейль Молотова, очевидцы говорят, что нападавших было двое. Журналисты нашли якобы персональную страницу Петра Порошенко в Facebook, зарегистрирован он там под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.

Также в выпуске: Главой военно-гражданской администрации президент таки назначил уроженца Ростова-на-Дону Александра Куця.



В Киеве сгорели киоски на станции метро "Осокорки".



Гройсман решил проверить начисление премий руководителям "Нафтогаза".