Выпуск новостей за 19:00: Прорыв на киевской теплотрассе. В Польше подняли вопрос репараций

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – в Киеве сегодня прорвало теплотрассу. Без отопления остались 6 жилых домов, больница, школа и 5 ведомственных объектов. 850 миллиардов долларов – именно такую сумму Польша может требовать от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

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В Полтаве на этой неделе избирали меру пресечения для хакера, который вместе с четырьмя напарниками организовывал кибер-атаки по всему миру.

Украина преодолела критическую ситуацию с поставками газа. В этом украинцев заверил президент на встрече с руководством "Укртрансгаза".

Под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими. Есть раненые с обеих сторон.