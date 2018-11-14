Выпуск новостей за 20: 00: нападения на активистов. Коллапс на дорогах из-за снега
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 20:00 – в Украине опасно быть общественным деятелем, их бьют, стреляют, обливают кислотой, а виновников никто не находит. В Киеве произошло более 300 аварий и ДТП из-за большого снегопада, но жители города радуются погодным изменениям.
Также в выпуске:
В марте следующего года украинцы будут выбирать нового президента, однако уже сейчас социологи шокируют рейтингами.
В Киеве открыли фотовыставку "Щирі", которая посвящена традиционному наряду и праздникам народного календаря.
Источник: 24 канал
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