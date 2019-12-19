Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с "Укрбуд". Компромат на Порошенко

В итоговом выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 22:00 – строительный скандал в Киеве продолжается уже не первую неделю. Зов от обманутых инвесторов о помощи дошел уже и до президента, именно по его указанию достроить объекты скандального "Укрстроя" взялся "Киевгорстрой". Kyiv Post со ссылкой на полученные им документы написал, что окружение Петра Порошенко платило СМИ кругленькие суммы.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла Избирательный кодекс: как теперь будут выбирать нардепов в Украине. Путин продолжает отрицать присутствие российских войск на Донбассе. В здании ФСБ в Москве произошла перестрелка, по меньшей мере четыре человека погибли. В Соединенных Штатах в нижней палате парламента проголосовали за импичмент Дональду Трампу.