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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с "Укрбуд". Компромат на Порошенко

      Выпуск новостей 254 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 22:00 – строительный скандал в Киеве продолжается уже не первую неделю. Зов от обманутых инвесторов о помощи дошел уже и до президента, именно по его указанию достроить объекты скандального "Укрстроя" взялся "Киевгорстрой". Kyiv Post со ссылкой на полученные им документы написал, что окружение Петра Порошенко платило СМИ кругленькие суммы.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Новости Киева Строительство Петр Порошенко
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