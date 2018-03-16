Выпуск новостей за 22:00 Авария во Львовской области. Дипломатический скандал
Выпуск новостей 23:03, 16 марта 12 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 22:00 - вблизи Львова автомобиль патрульной полиции протаранил авто, за рулем которого был военнослужащий. В британском МИД предполагают, что Владимир Путин отдал приказ отравить Скрипаля.
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Источник: 24 Канал
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