Выпуск новостей за 22:00: "Пакеты малыша" в роддомах. Призыв отменить линейки на 1 сентября

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 22:00 – новорожденные уже завтра должны были бы сразу получить от правительства подарки – пеленки, подгузники и даже игрушки-погремушки. Но помощь в родильные дома еще не поступила. Министерство здравоохранения призывает отменить собрание учеников к 1 сентября.

Также в выпуске: Лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Одну из версий убийства озвучили российские СМИ – убрать Захарченко мог его охранник. Боевики хоть и снизили интенсивность обстрелов, однако ежедневно провоцируют наших защитников, не соблюдая "школьное перемирие", украинские армейцы пока на провокации не поддаются. Украина получит томос. О предоставлении документа о полной независимости украинской церкви сообщил патриарх Варфоломей.