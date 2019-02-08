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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Выпуск новостей за 9:00: ДТП с пьяным чиновником. Юбилей пленника Кремля Сущенко

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 09:00 – автомобиль БМВ, за рулем которого был пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко, въехал в полицейских, которые оформляли предварительную аварию. 50 лет исполняется украинскому журналисту, которого удерживают в России, Роману Сущенко. Это уже третий день рождения ему приходится встречать в казематах.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

      Российские ГРУшники пытались "Новичком" отравить болгарского предпринимателя.

      Британские криминалисты идентифицировали тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, которое накануне подняли со дна Ла-Манша.

      Посольство США призывает Россию немедленно освободить захваченных 24-х украинских моряков.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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