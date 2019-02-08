Выпуск новостей за 9:00: ДТП с пьяным чиновником. Юбилей пленника Кремля Сущенко

В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 09:00 – автомобиль БМВ, за рулем которого был пьяный заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко, въехал в полицейских, которые оформляли предварительную аварию. 50 лет исполняется украинскому журналисту, которого удерживают в России, Роману Сущенко. Это уже третий день рождения ему приходится встречать в казематах.

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