Выпуск новостей за 9:00: Очередное затопление Киева. ДТП с "Буком" в Киеве
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 09:00 – во второй раз за неделю и в третий раз за месяц Киев затопило, о чем накануне предупреждали синоптики. На улицах Бассейной и Ескпланадний затопило автомобили, на Антоновича прорвало канализацию. Зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра "Астарта" во время возвращения с репетиции парада ко Дню Независимости.
Также в выпуске:
Подготовка военного парада ко Дню Независимости.
В Италии похоронили первых журтв трагдии в Генуе.
Ремонт шулявского моста.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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