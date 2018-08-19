Выпуск новостей за 9:00: Очередное затопление Киева. ДТП с "Буком" в Киеве

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 09:00 – во второй раз за неделю и в третий раз за месяц Киев затопило, о чем накануне предупреждали синоптики. На улицах Бассейной и Ескпланадний затопило автомобили, на Антоновича прорвало канализацию. Зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра "Астарта" во время возвращения с репетиции парада ко Дню Независимости.

Также в выпуске: Подготовка военного парада ко Дню Независимости.



В Италии похоронили первых журтв трагдии в Генуе.



Ремонт шулявского моста.



Ситуация на фронте.