Выпуск новостей за 9:00: Заявление Коляды по делу Шеремета. Страшное ДТП на Киевщине

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 9:00 – по делу убийства Павла Шеремета власть проигрывает репутационно. Соответствующее заявление сделала министр по делам ветеранов Оксана Коляда. На Киевщине произошло страшное ДТП. Авто на огромной скорости сбило пешехода. Тот погиб на месте. Пешеход по непонятным причинам разгуливал по левой полосе трассы, когда в него въехало авто.

Также в выпуске: Во Франции бушует мощный ураган. Сутки на фронте: один украинский воин погиб. Алексей Резников рассказал о деталях обмена пленными.